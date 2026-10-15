La coalición eleva a 19 muertos y 364 los heridos en ataques hutíes contra Arabia Saudí

En una comparecencia en Riad, el portavoz de la coalición militar, Turki al Maliki, aseguró que el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de la capital, el más afectado, ha sido objeto de 20 ataques desde principios de octubre, en los que se emplearon 10 drones, además de diversos misiles y otros proyectiles, causando 17 fallecidos y 333 heridos.

Otros dos muertos y 28 heridos fueron contabilizados en un ataque el pasado 6 de octubre contra el Aeropuerto Internacional de Abha, ciudad ubicada en el suroeste saudí, mientras que el resto de lesionados fueron registrados en ataques contra otros puntos de la monarquía árabe.

Indicó que los hutíes también han intentado llevar a cabo ataques contra los aeropuertos de Najrán, el Rey Fahd en Dammam y el Rey Abdulaziz, así como contra instalaciones petroleras y puertos en toda Arabia Saudí.

En total, aseguró que los insurgentes lanzaron en su última ofensiva 1.104 ataques con misiles balísticos, 1.135 drones, 118 embarcaciones ligeras y 278 buques navales.

Al Maliki subrayó que la amenaza que representa "esta milicia pone en peligro a toda la región", lo cual conlleva una responsabilidad para la comunidad internacional.

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Asimismo, advirtió a los hutíes sobre las consecuencias de sus actos y exigió el cese inmediato de todas "las operaciones terroristas dirigidas" contra civiles e infraestructuras civiles dentro del reino.

No obstante, aseguró que la coalición y las Fuerzas Armadas saudíes tienen "total capacidad para interceptar estos ataques con misiles balísticos, de crucero y drones", entre otros.

"La milicia terrorista hutí debe detener sus ataques contra civiles en el reino saudí y tiene que leer muy bien el comunicado de la coalición, y leer bien entre líneas", concluyó en su advertencia a los insurgentes.

La tensión entre Arabia Saudí y los hutíes se ha agravado en las últimas semanas, dentro de una escalada que estalló a mediados de julio, cuando la coalición bombardeó el aeropuerto de la capital yemení, Saná, y los rebeldes respondieron con un bloqueo a los buques saudíes, y que se intensificó entre septiembre y octubre.

Los hutíes han reivindicado ataques con misiles y drones contra Riad, aeropuertos saudíes e instalaciones energéticas de Aramco, mientras Riad asegura haber interceptado parte de esos proyectiles y mantiene apoyo militar al Gobierno yemení en su ofensiva contra los rebeldes para recuperar territorio.