La española Ferrovial se adjudica una autopista en EE.UU. por 23.600 millones de dólares

El Departamento de Transporte de Georgia (GDOT) licitó la concesión a 50 años para diseñar, financiar, construir y explotar los carriles exprés de peaje dinámico, llamados 'managed lanes', en el tramo este del anillo perimetral I-285 de Atlanta, la capital estatal.

Este proyecto tiene un valor estimado de construcción de 8.900 millones de dólares, según informó Ferrovial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, el supervisor bursátil.

"Junto con nuestros proyectos de construcción en la región, esta adjudicación demuestra nuestra capacidad para desarrollar infraestructuras complejas y a gran escala, que resultan esenciales para mejorar la movilidad y apoyar el crecimiento económico", aseguró el consejero delegado de la compañía, Ignacio Madridejos.

Por la carretera pasarán de media unos 200.000 vehículos diariamente, ahora adjudicada a este consorcio internacional, en el que también se encuentra el fondo Tikehau.

Según la propia web de la autopista, este proyecto mejorará el flujo del tráfico y la seguridad de esa vía, que "requiere mejoras operativas y geométricas para resolver la circulación ineficiente del tráfico y los problemas de seguridad vial".