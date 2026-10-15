La ministra de Finanzas japonesa dice que los tipos altos afectan "sobre todo" al G7

"Sin duda sería un problema para el G20, y sobre todo para el G7. Otros países desarrollados se encuentran en una situación similar, incluso más grave que la nuestra", dijo Katayama, quien participó este jueves en las reuniones a puerta cerrada de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 y del G7 en Bangkok, con motivo de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

El rendimiento del bono de deuda japonesa a diez años, barómetro por excelencia de los tipos a largo plazo en el archipiélago, lleva meses marcando máximos de décadas en medio de la persistente inflación a nivel global por la guerra en Oriente Medio y los ambiciosos planes de gasto del Gobierno japonés.

En otros países desarrollados, como Francia o Estados Unidos, la alta inflación, la inestabilidad política y la preocupación por la salud fiscal están generando situaciones similares, mientras el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) contribuye a mantener los precios altos.

En Estados Unidos, el índice de precios al consumo (IPC) repuntó al 3,7 % interanual en septiembre, más de lo esperado por los analistas, al tiempo que la tasa subyacente aumentó un 0,3 % mensual y un 2,6 % interanual, reavivando el temor a un nuevo endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), y provocando caídas tanto en las bolsas estadounidense y como en las asiáticas.

El FMI advirtió en la nueva entrega de su Monitor Fiscal publicado este miércoles que el encarecimiento de la financiación de muchas grandes economías, en un contexto de elevada deuda pública, exige un mayor esfuerzo fiscal para estabilizar estos pasivos y reduce los márgenes para invertir, sostener el gasto social y responder a futuras crisis.

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Este lunes, el presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés), Andrew Bailey, alertó a los países del G20 de la creciente volatilidad en los mercados de bonos soberanos, en una carta a los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del grupo antes de su reunión.