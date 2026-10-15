La piratería somalí se quintuplica en 2026 mientras se desploma en el golfo de Guinea

El contraste se produce pese a que, a nivel mundial, los incidentes de piratería y robo a mano armada contra buques descendieron a su nivel más bajo desde 1992, con 51 casos entre enero y septiembre, frente a los 116 del mismo periodo de 2025.

De esos 51 incidentes, 36 buques fueron abordados, ocho secuestrados, cuatro recibieron disparos y se registraron tres intentos fallidos.

La IMB, organismo de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), advirtió especialmente del resurgimiento de la piratería somalí, responsable de los ocho secuestros de embarcaciones registrados en todo el mundo y del 94 % de los tripulantes tomados como rehenes a nivel global.

En total, 85 marineros fueron retenidos por piratas somalíes a bordo de cuatro petroleros, dos buques de carga general y dos embarcaciones tradicionales con vela tipo 'dhow'.

"Aunque los niveles de incidentes están en su punto más bajo en más de tres décadas, el reciente repunte de la actividad pirata somalí recuerda que la amenaza persiste", afirmó el director de la IMB, Michael Howlett.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los piratas somalíes fueron también responsables de los cuatro ataques con disparos contra buques registrados a nivel mundial.

La mayoría de los barcos secuestrados fueron posteriormente liberados con sus tripulaciones a salvo, aunque el organismo recordó el caso excepcional del petrolero Honour 25, con bandera de Palaos, capturado el pasado 21 de abril.

Las autoridades del estado semiautónomo somalí de Puntlandia informaron a finales de septiembre de que cinco tripulantes fueron asesinados -el 100 % de los marineros muertos en incidentes de piratería y robo armado registrados por la IMB en el mundo entre enero y septiembre- y otros cinco resultaron heridos antes de la liberación de ese buque (el 83 % de total).

La IMB señaló que estos episodios demuestran que los piratas somalíes mantienen capacidad para atacar embarcaciones en la región, aunque su alcance no es comparable con las operaciones de alta mar que caracterizaron el auge de la piratería entre 2008 y 2013.

La evolución fue muy diferente en el golfo de Guinea, históricamente una de las principales zonas de piratería de África occidental.

Allí se notificaron únicamente dos incidentes entre enero y septiembre, frente a los quince del mismo periodo de 2025, y ninguno durante el tercer trimestre de este año.

La IMB elogió los esfuerzos de los países costeros de la región para mantener bajos los niveles de piratería y robo armado, aunque pidió conservar la vigilancia.

A nivel mundial, 105 tripulantes se vieron directamente afectados por los ataques durante los primeros nueve meses de 2026, frente a los 72 registrados en el mismo periodo de 2025, pese al descenso general de incidentes.