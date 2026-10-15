La población ocupada en Perú aumenta un 6 % en tercer trimestre del 2026

Del total de la población con empleo en la capital de Perú, donde vive un tercio del total, las trabajadoras mujeres aumentaron un 7,4 % (190.300 personas), frente a los hombres que lo hicieron en un 4,8 % (149.100 personas), respecto al mismo trimestre del año pasado.

La población ocupada de mayores de 45 años aumentó el 11,5 % (261.800 personas), frente a los de 25 a 44 años que creció el 3,2 % (87.900 personas) y los de 14 a 24 años que disminuyó un 1,6 % (-10.300 personas).

Por otro lado, la tasa de desempleo en Lima bajó al 4,4 %, una disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año pasado, que reportó el 5,7 %.

En tal sentido, se estima que 274.900 personas buscaban empleo activamente en el trimestre analizado.

A su vez, la población ocupada creció el 9,3 % en servicios, el 6,3 % en comercio y un 6,2 % en construcción, mientras que disminuyó el 5,2 % en manufactura.

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El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en la actividad principal en Lima fue de 2.302 soles (670 dólares), un monto que presenta un incremento del 0,4 % respecto al mismo trimestre del 2025.

La tasa de informalidad dentro del mercado laboral de Perú se mantiene por encima del 70 %, lo que hace que gran parte de la población activa esté empleada por cuenta propia sin pagar impuestos ni estar cubierto por el Seguro Social de Salud (EsSalud).