La tasa de paro en los países desarrollados se acerca a su mínimo histórico

La tasa de empleo activo en el segundo trimestre de 2026 se situó en el 70,4 %, mientras que la de actividad alcanzó el 74,2 %, ambos indicadores en aumento de una décima con respecto al trimestre anterior, lo que supone "niveles récord", señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un comunicado.

Agregó que las tasas de empleo y actividad alcanzaron máximos en nueve de los países de la organización, entre ellos España, y se quedaron cerca en otros trece, como Chile.

Entre medias hay realidades diferentes que abarcan desde el 54,8 % de Turquía al 80 % de Japón, Islandia o Países Bajos, con Colombia y Portugal como países donde más ha progresado en comparación anual, "reflejando una participación creciente de la población activa asociada a la bajada del paro".

En el otro extremo, la subida del paro en países como Islandia o Finlandia provocó que esos países tuvieron las mayores bajadas de la tasa de empleo.

En conjunto, la tasa de empleo femenino aumentó dos décimas en el segundo trimestre mientras que se mantuvo estable la masculina, subió cuatro entre los trabajadores de 55 a 64 años y se mantuvo estable en el resto de las horquillas de edad.

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El paro, que en agosto se situó a solo dos décimas de su mínimo, registrado en 2023, con estabilidad en 20 de los países de la OCDE, aumentos en siete, sobre todo en Colombia, y caídas en Dinamarca, Finlandia, Grecia, Israel y Turquía.

El paro juvenil creció tres décimas en la OCDE, para alcanzar el 11,3 %, lo que incrementó la diferencia con el registrado en otras categorías de edad.