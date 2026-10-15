La UE informa del aplazamiento de su cumbre con los países del Golfo en Riad

El organismo indicó en un comunicado que la nueva fecha "se anunciará a su debido tiempo".

"La asociación entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo reviste gran importancia estratégica para ambas regiones", agregó.

Insistió en que la UE "mantiene su compromiso de profundizar en esta asociación y de mantener el impulso adquirido desde la primera cumbre", que tuvo lugar en octubre de 2024.

Los rebeldes yemeníes están atacando objetivos en Arabia Saudí, y el pasado fin de semana tuvo lugar la peor acción contra civiles en el reino en una década con la muerte de al menos 13 personas en un bombardeo hutí sobre el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad.

La UE ya expresó su condena de este ataque y se espera que los líderes comunitarios vuelvan a hacerlo en las conclusiones que aprobarán el viernes al término de la cumbre que celebran hoy y mañana en Bruselas.

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"El Consejo Europeo condena enérgicamente la continua escalada militar de los hutíes en Yemen y sus ataques contra Arabia Saudí, en particular aquellos que afectan a la población civil y a las infraestructuras civiles, y expresa su solidaridad con el Gobierno legítimo de Yemen y con Arabia Saudí", indica un borrador del texto.

Además, los líderes europeos subrayarán la necesidad de evitar que se agrave la ya de por sí grave situación humanitaria y pedirán que se incremente la ayuda internacional en ese sentido.