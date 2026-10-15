La UE sanciona a tres personas y nueve entidades por eludir sanciones contra Rusia

Los listados apuntan a empresas de logística, aduanas y servicios de pago rusas y turcas que facilitan la importación paralela de bienes restringidos, entre ellas la de transporte Movers Group LLC y su director general, Dmitri Chudovski.

Para atajar la elusión de las sanciones petroleras, el Consejo señaló a DIS Logistics DMCC, Vigor Marine Services LLP y Shiva Shipping Ltd, que forman parte del ecosistema de la llamada 'flota fantasma' y tienen su sede en Emiratos Árabes Unidos, la India y Seychelles, y a Hurus Trade FZE, intermediaria que suministra crudo de origen ruso a la India.

"Eludir las sanciones de la UE equivale a ayudar e instigar la guerra de agresión ilegal de Rusia", dijo en un comunicado la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

"Las sanciones ya han privado a Moscú de más de un billón de euros, pero pueden ser aún más eficaces si las aplicamos plenamente. Seguiremos dificultando y encareciendo que Rusia continúe su guerra", apuntó.

Los listados se adoptaron en el marco del régimen de sanciones por acciones que socavan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

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Los sancionados quedan sujetos a congelación de activos y a la prohibición de recibir fondos o recursos económicos, y las personas físicas, además, a una prohibición de entrada en la UE.