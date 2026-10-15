Las protestas en Albania causan 71 policías heridos, uno crítico, y decenas de detenidos

El director general de la Policía, Skënder Hita, informó en una comparecencia ante la prensa del balance de agentes heridos, mientras que el cuerpo policial comunicó en su web las 71 detenciones y medidas penales contra otras 147 personas, sin precisar aún las cifras correspondientes a los disturbios de este jueves.

Hita aseguró que muy pocos de los arrestados eran estudiantes, pese a que las movilizaciones las lideran universitarios que demandan la dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama.

"Ninguno de los detenidos la primera noche resultó ser estudiante, mientras que entre los arrestados la segunda noche se comprobó que muy pocos lo eran", declaró Hita, según recoge la televisión A2 CNN.

Ese perfil de detenidos contrasta con el hecho de que la mayoría de manifestantes son adolescentes, muchos en edad de cursar bachillerato, según pudo comprobar EFE sobre el terreno.

Algunos transeúntes han recriminado incluso a los agentes el arresto de menores, por ejemplo tras los choques ocurridos en la Plaza Skanderbeg, donde agentes y manifestantes se encararon, unos lanzando de forma esporádica gases y los otros adoquines.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio de Sanidad indicó que catorce heridos habían sido trasladados al Hospital Universitario de Traumatología: ocho policías, cuatro manifestantes y otros dos menores.

Estos son los únicos datos sobre manifestantes heridos hasta ahora.

En la norteña ciudad de Shkodër, el comandante de la Policía Fasil Rama se encuentra en estado crítico después de que una piedra lanzada por manifestantes congregados ante la comisaría le golpeara en la cabeza.

En Tirana, los enfrentamientos continúan por tercer día consecutivo, con manifestantes que arrojan piedras contra los agentes, levantan barricadas con mobiliario urbano y prenden fuego a contenedores, además de destrozar oficinas bancarias y otros negocios.

En todo el centro de la ciudad los manifestantes han destrozado sucursales bancarias, tiendas de telefonía, restaurantes de comida rápida, semáforos y paradas de autobús.

La Policía impidió que una multitud, muchos de ellos jóvenes y con el rostro cubierto, se acercara al Ministerio de Educación y al Parlamento.

Las protestas, extendidas a otras ciudades, reúnen a miles de personas que exigen la dimisión de Edi Rama y más ayudas para los universitarios, quienes denuncian las malas condiciones de sus centros y las elevadas tasas académicas.

El primer ministro culpó a la oposición conservadora de la violencia y difundió este jueves un vídeo en el que visitaba una sede incendiada del Colegio de Europa en Tirana, tras los ataques contra varios edificios durante la jornada del miércoles.

"Cada cual debe responder ante la ley, y todo aquel que haya formado parte en este caos lo pagará", advirtió Rama.

El presidente de Albania, Bajram Begaj, pidió contención y llamó a evitar que las tensiones pongan en peligro la estabilidad del país.

"En el ejercicio de las responsabilidades y facultades que me otorga la Constitución, estoy a disposición de todos los que busquen un espacio de diálogo y entendimiento", afirmó en un vídeo difundido en su perfil de la red social Facebook.

La escalada se produce tras meses de movilizaciones antigubernamentales casi siempre pacíficas contra un controvertido proyecto turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Lo que en un principio fue una campaña ambiental ha pasado a ser un movimiento contra la supuesta corrupción del Gobierno de Rama y de la oposición conservadora, a la que considera también parte de un sistema que beneficia a una oligarquía y no a los ciudadanos.