Líder militar de Sudán acoge esfuerzos de paz de EEUU tras disputa con Gobierno de Trump

"Escribí al presidente Donald Trump reafirmando el compromiso de Sudán con los esfuerzos de paz de Estados Unidos", dijo en su cuenta de X el líder del Consejo Soberano sudanés, el máximo órgano de gobierno en el país y que está bajo control de la junta militar comandada por el propio Al Burhan.

El general afirmó que el Gobierno de Jartum "está dispuesto a trabajar de buena fe con todas las partes en favor de una paz justa y duradera" para salvaguardar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán, que está militarmente dividido desde el estallido de la guerra con los paramilitares en abril de 2023.

Estados Unidos ha liderado varias iniciativas de paz para poner fin al conflicto entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que actualmente controlan buena parte del oeste de Sudán, en especial la vasta región de Darfur, donde han creado una administración paralela.

Sin embargo, una de las últimas propuestas de Washington para implementar un alto el fuego de 90 días no fue bien acogida por Jartum, que alegaba que esa tregua daría tiempo a los paramilitares para reagruparse en un momento en el que el Ejército está logrando grandes avances sobre el terreno.

Eso provocó, según medios sudaneses, que Estados Unidos le retuviera el visado a Al Burhan para participar en la 81.ª Asamblea General de la ONU en Nueva York a finales de septiembre, mientras que el líder militar dijo posteriormente que "no puede ser chantajeado ni intimidado".

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La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 14 millones han sido desplazadas, mientras que más de la mitad de la población está amenazada por la hambruna ante lo que la ONU considera la peor catástrofe humanitaria del planeta.