Los demócratas tienen un 77 % de probabilidad de ganar la Cámara Baja y un 56 % el Senado

Los demócratas tienen un 77 % de probabilidad de ganar la Cámara Baja y un 56 % el Senado

Washington, 15 oct (EFE).- La oposición demócrata tiene un 77 % de probabilidades de arrebatar a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes y un 56 % de recuperar el Senado en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, según un análisis publicado este jueves por Decision Desk HQ.