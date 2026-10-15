Los hospitales públicos británicos mandan ubicar a pacientes trans según su sexo biológico

A partir de ahora, una mujer trans será ingresada junto a hombres y un hombre trans en los espacios destinados a mujeres.

Esta medida rompe con la práctica que se venía aplicando hasta la fecha y que permitía a cada paciente 'trans' ser ubicado en el ala o habitación correspondiente a su identidad de género.

La nueva directiva es una aplicación del histórico fallo del Tribunal Supremo de abril de 2025 que dictaminó que el "sexo" a efectos legales y administrativos debe entenderse como el sexo asignado al nacer.

Las nuevas guías del NHS no excluyen que se pueda buscar algún espacio "de género neutro" para evitar a las personas trans situaciones de discriminación, pero solo de forma excepcional, debiendo primar siempre las necesidades sanitarias y de cuidados.

El uso común de espacios como vestuarios o baños compartidos por mujeres trans con otras mujeres -enfermeras o pacientes- ha provocado conflictos en el pasado. Sin embargo, la habilitación de cuartos de baño de uso "neutro" no siempre ha sido posible dados los limitados recursos de un NHS que sufre un déficit crónico.