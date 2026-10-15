Los Javis presentan 'La Bola Negra' en Nueva York un día antes de su estreno en EE.UU.

'La Bola Negra' fue la encargada de inaugurar el NewFest, el festival de cine LGTBIQ+ más grande de Nueva York, que tendrá lugar hasta el próximo 25 de octubre.

"Es impresionante estar aquí porque nosotros estudiamos aquí interpretación", declaró Ambrossi a EFE.

Calvo apuntó que ambos empezaron a escribir el musical de ‘La llamada’, que luego se convirtió en su primera película, "inspirados por su viaje a Nueva York".

Los directores estuvieron acompañados por los interpretes Glenn Close y Julio Torres, que participan en la película.

Los Javis confesaron estar muy emocionados por la recepción que está teniendo el proyecto tanto en España como en Estados Unidos, con base en la venta de entradas.

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Antes de estrenarse este viernes en Estados Unidos, ‘La Bola Negra’ figura entre las quinielas de algunos medios especializados para liderar las nominaciones a los próximos Óscar.

Sin embargo, Calvo y Ambrossi apuntan que para ellos lo importante es que España la haya seleccionado para representarla en los premios de la Academia.

"Lo que venga después será para nuestro país, para nuestra gente, para la gente que está mirándonos desde ahí y nos da fuerza, nos da ánimo", declaró Calvo.

El filme se estrena este viernes en Los Ángeles y Nueva York, para después proyectarse hasta en un centenar de salas en otros estados del país y, a partir del 2 de diciembre, estará disponible en la plataforma de Netflix, que la adquirió para su distribución en Estados Unidos.

Así, 'La Bola Negra' estará solo disponible 47 días en las salas estadounidenses, el periodo más largo de exhibición en cines de la historia de Netflix.

La película narra, a través de varias historias en distintos periodos, la fractura de España, la guerra civil y su caída en la dictadura de Francisco Franco.

Clavo y Ambrossi fueron galardonados con el Premio a la Mejor Dirección del Festival de Cannes, el pasado mes de mayo, y con el mismo distintivo por parte de la Critics Choice Association hace unas semanas, el primer reconocimiento en Estados Unidos.