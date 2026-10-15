Mahmud Abás desea una pronta y completa recuperación al papa tras su cirugía

"En nombre propio y en nombre del pueblo palestino, el presidente Abás expresó sus deseos de que la operación fuera un éxito y oró para que Dios concediera a su santidad buena salud, bienestar y una pronta recuperación", explica la agencia de noticias oficial palestina Wafa.
En su mensaje, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) también expresó "su esperanza de que el papa continúe su misión humanitaria y espiritual de promover la paz, la justicia, la verdad y la fraternidad entre los pueblos del mundo".
Y destacó su contribución "a un mayor diálogo, comprensión y coexistencia entre las naciones y los pueblos".
El papa León XIV retomó este jueves su actividad laboral desde el hospital Gemelli, donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer. En esa intervención le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.