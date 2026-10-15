María Corina Machado felicita a Álvaro Vargas Llosa por designación como embajador de Perú

"Tus amigos sabemos el compromiso y la pasión que sientes por el destino de tu país y que serás un gran representante del Perú en los Estados Unidos", dijo Machado en X al responder a un mensaje publicado por Vargas Llosa en la misma red social tras su designación.

Machado aprovechó para recordar y agradecer a Perú por acoger "con afecto y generosidad" a "tantos" venezolanos que han emigrado a ese país y a su presidenta "por mantenerse siempre firme" con la causa "por la democracia y la libertad" de Venezuela.

El Gobierno de Perú oficializó el miércoles la designación de Vargas Llosa como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del país en Estados Unidos.

Vargas Llosa es amigo del periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, al que Fujimori nombró como su ministro de Relaciones Exteriores, tras haber trabajado durante quince años para la Embajada de Estados Unidos en Lima.

En las últimas elecciones, Álvaro Vargas Llosa manifestó su respaldo en la primera vuelta a la candidatura presidencial de Espá, y posteriormente hizo lo propio con Fujimori en el balotaje que enfrentó al actual mandataria con el izquierdista Roberto Sánchez.

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Tanto él como su padre apoyaron a Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de 2021 frente al izquierdista Pedro Castillo, lo que supuso un giro en la posición política del premio Nobel, que se había mantenido como un antifujimorista desde que Alberto Fujimori, padre de la actual presidenta, lo derrotó en las elecciones presidenciales de 1990.