Más de una quincena de heridos por un accidente en la salida francesa del Eurotúnel

Según el canal TF1, que citó fuentes de la Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Pas de Calais, cuatro de los heridos estaban en situación crítica, aunque no se temía por su vida, y también había una quincena graves.

El siniestro se produjo hacia las 20.00 hora local (18.00 GMT) cuando un autobús volcó junto al andén de embarque a la entrada del túnel submarino y recibió el impacto de un tren que no pudo hacer nada para evitarlo.

El diario La Voix du Nord señaló que los pasajeros del autobús eran chóferes que iban a atravesar el Eurotúnel, y que para eso habían dejado sus camiones, que hacen el trayecto en tren.