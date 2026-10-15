México destaca que la relación con España "atraviesa uno de sus mejores momentos"

"La relación con España atraviesa también uno de sus mejores momentos. En abril, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Pedro Sánchez se reunieron en Barcelona y, en junio, la presidenta recibió en Palacio Nacional al rey Felipe VI", afirmó Velasco en su discurso en el marco del segundo informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum ante el legislativo mexicano.

Velasco remarcó, asimismo, que con el ministro español Albares, a quien recibió en mayo, "trabajamos día con día para profundizar nuestra colaboración".

Asimismo, el canciller destacó los lazos con la Unión Europea (UE) ejemplificados en "una intensa agenda política", en la que subrayó la relevancia de la octava cumbre México-UE celebrada en mayo y donde se firmó el nuevo Acuerdo Global Modernizado entre ambas partes.

Sheinbaum recibió a finales de junio al rey Felipe VI en el Palacio Nacional en Ciudad de México, una cita que representó la normalización de las relaciones entre ambos países y abrió la puerta a una nueva etapa de cooperación, después de varios años de tensiones diplomáticas originadas por la petición del Gobierno mexicano de que la Corona española pidiera disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista.

La mandataria calificó de "cordial" la reunión en la que, dijo, hablaron sobre los «pueblos originarios» y el "fortalecimiento" de la relación entre ambas naciones.

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Por su parte, el monarca destacó la "magnífica" relación entre España y México, a la que auguró un "futuro enormemente próspero", un día después del encuentro, en el marco del que fue su primer viaje a México desde 2018.

En febrero, Sheinbaum invitó a Felipe VI a asistir al Mundial de Fútbol con una carta que destacaba que esta competición era "una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España".