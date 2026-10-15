Miles de profesores exigen mejoras en la educación pública de Madrid el 2º día de huelga

Entre sus reivindicaciones destacan la reducción de 21 a 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional, y de 25 a 22 en Infantil y Primaria, menos estudiantes por aula en todos los niveles, más recursos de atención a la diversidad, la subida de los salarios de los docentes y un plan de choque de Formación Profesional.

A este paro indefinido, convocado entre otros sindicatos por Comisiones Obreras (CCOO), UGT o CNT, y plataformas docentes, están llamados 65.000 profesores de enseñanzas no universitarias que dan clase a más de 666.000 alumnos en la región.

En la primera jornada de huelga educativa, el miércoles, se produjeron cargas policiales contra los universitarios que organizaron un piquete informativo en la Universidad Complutense de Madrid que se saldó con cinco personas detenidas por atentado contra la autoridad y al menos siete heridos, seis estudiantes y un policía.

El seguimiento de la huelga alcanzó hoy el 72 %, informaron los sindicatos convocantes a EFE, mientras que la Consejería de Educación afirmó que hubo un seguimiento del 32,2 % , más de 12 puntos por debajo del de ayer, que en algunos puntos de la región madrileña llegó al 100 %.

La céntrica calle Alcalá, la más larga de Madrid, donde se ubica la sede de la Consejería de Educación, se vio colapsada por miles de docentes que vestían su identificativa camiseta verde con el lema "Escuela pública de tod@s, para tod@s", quienes hicieron sonar sus silbatos y golpearon cacerolas.

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"Educación pública", "Educación, arma de construcción masiva" o "Con estos ratios no entramos ni en el patio" fueron algunas de las consignas que corearon.

Por otra parte, unos 300 estudiantes se concentraron para protestar por las cargas policiales de la primera jornada de huelga y pidieron la dimisión del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

Martín solicitó ayer, horas después de las cargas, una investigación "urgente" por parte de la propia Policía Nacional sobre su actuación.

La concentración de este jueves estuvo presidida por una pancarta con el lema "Contra la represión solidaridad de clase" y se corearon consignas como "Fuera Policía de la Universidad", "Aquí están los antifascistas", "Ser policía vergüenza me daría" o "Educación pública y de calidad".

Bruno, uno de los estudiantes detenidos ayer, responsabilizó de la actuación policial al rector de la Complutense "porque o bien no controla lo que ocurre en el campus o bien permite que la Policía aparezca a apalear con una violencia extrema a estudiantes y trabajadores", y al delegado del Gobierno en Madrid "porque o bien no controla a su Policía o bien bajo sus órdenes se cometen atrocidades como las de ayer".