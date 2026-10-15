Ministro sancionado por China dice que "nunca" se negociarán lazos de Paraguay y Taiwán

En una carta difundida por la Presidencia de Paraguay, Villate aseguró que "las naciones soberanas no necesitan coincidir en todo para tener relaciones constructivas", al tiempo que defendió que la reciprocidad y el respeto a la independencia "no se negocian".

"O se respeta nuestro derecho a definir nuestra política exterior, o no se respeta. El año próximo, Paraguay y Taiwán cumplirán 70 años de relaciones ininterrumpidas, y esa relación nunca va a estar sobre la mesa de negociación", zanjó el ministro, quien fue sancionado el lunes por China junto al canciller de Belice, Francis Fonseca, por los vínculos de sus países con Taiwán.

Paraguay y Belice son dos de los 12 países que mantienen relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y que China considera "parte inalienable" de su territorio.

En la misiva, Villate resaltó que "Paraguay es una democracia que decide por sí misma", que seguirá construyendo su futuro junto a quienes compartan valores como la libertad y trabajando junto a Taiwán en proyectos conjuntos.

Para Villate, esta sanción, que incluye la congelación de sus bienes en China, la prohibición de transacciones con organizaciones y particulares chinos y el veto de entrada en China continental, Hong Kong y Macao, es "una certificación" de que la política del Gobierno paraguayo aplicada desde 2023 va por "el camino correcto".

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Por otro lado, criticó que bajo la Ley contra Sanciones Extranjeras de China, un funcionario extranjero puede ser sancionado por las opiniones vertidas en su propio país "sin tribunal y sin defensa", mientas que -según dijo- "en una democracia, la propiedad privada y la libertad de opinión están protegidas" frente a ese tipo de poder.

"Esa es la diferencia de fondo entre nuestros sistemas de gobierno", añadió Villate, quien destacó que el efecto práctico de la sanción será "limitado" porque no posee bienes en China.

El ministro también dijo que China lo acusa de difundir "desinformación" sobre ciberataques, pero recordó que su ministerio junto al Gobierno de Estados Unidos publicaron este año una declaración conjunta sobre "operaciones cibernéticas maliciosas vinculadas" a Pekín dirigidas contra instituciones del Estado paraguayo.

China también acusó a Villate y Fonseca de ser 'peones' de las autoridades de Taiwán, de haber visitado la isla y recibido en sus países a funcionarios taiwaneses.

En respuesta, Villate sostuvo que "cooperar con un país amigo no es una provocación", sino "política exterior soberana".

La imposición de estas sanciones se enmarca en la creciente campaña de presión diplomática de China sobre Taiwán, que en la última década ha perdido varios aliados en favor de la República Popular, el último de ellos la nación insular de Nauru, en 2024.