Montenegro confirma su participación en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

El Ejecutivo portugués anunció la asistencia del jefe del Gobierno en una nota informativa dirigida a los medios, sin ofrecer detalles sobre su agenda ni sobre posibles reuniones bilaterales durante la cita.
Montenegro se suma a los dirigentes cuya participación ya ha sido anunciada, entre ellos los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de República Dominicana, Luis Abinader.
El canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, confirmó en mayo la asistencia de Arévalo durante un encuentro organizado por EFE y Casa de América en Madrid. La participación de Abinader había sido anunciada en abril por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una visita a Santo Domingo.
El Gobierno español tenía a mediados de septiembre la confirmación oficial de una decena de jefes de Estado, aunque no precisó sus nombres, según informaron entonces a EFE fuentes del Ejecutivo.
Posteriormente, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, señaló el 3 de octubre en el Foro La Toja que esperaba la presencia de entre 18 y 20 líderes y anunció que también participarían el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
La reunión de Madrid tomará el relevo de la celebrada en noviembre de 2024 en Cuenca (Ecuador), marcada por las ausencias. A aquella cita acudieron únicamente tres jefes de Estado: el rey de España, Felipe VI; el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y el entonces presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, además del jefe del Gobierno de Andorra, Xavier Espot.
La cumbre, que presidirá Felipe VI, reúne a los 22 países de la comunidad iberoamericana y tendrá entre sus prioridades la transformación digital, la inteligencia artificial y la cooperación frente a los desastres naturales, de acuerdo con la información oficial del Gobierno español.
España acogerá por cuarta vez este encuentro, después de las ediciones de Madrid en 1992, Salamanca en 2005 y Cádiz en 2012, cuando se cumplen 35 años de la primera Cumbre Iberoamericana, celebrada en México en 1991.