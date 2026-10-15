Netanyahu y Smotrich pondrán "observadores" en los pueblos árabes el día de las elecciones

"En colaboración con el primer ministro Netanyahu y el Likud, nos estamos preparando para una maniobra sin precedentes para prevenir fraudes en la votación y el recuento de votos", afirmó en un comunicado Smotrich, que es antiárabe y reside ilegalmente en un asentamiento en Cisjordania.

Al final del comunicado, en el que Smotrich asegura también que tratarán de apelar al voto puerta a puerta con tal de reducir la abstención, el ministro resalta su preocupación por que pueda haber "partidos que no superen la barrera electoral y provoquen el ascenso al poder de la izquierda".

Yúsef Yabarín, uno de los candidatos del principal partido árabe que concurre a las elecciones, la Lista Conjunta, respondió al anuncio con un comunicado en el que califica la medida como "un intento de intimidar al público árabe con mentiras y campañas racistas".

"Smotrich y Netanyahu se han dado cuenta de que les ha llegado la hora, temen la fuerza creciente de la Lista Conjunta, que será una fuerza decisiva en las elecciones y les echarán del poder", afirma Yabarín, que lidera el partido árabe de ideología comunista Jadash (integrado en esa lista).

Según el diario israelí Haaretz, en las últimas elecciones (2022) también circularon en redes sociales mensajes, promovidos por el Likud, pidiendo un despliegue policial en los colegios electorales de los pueblos árabes de Israel. El Tribunal Supremo calificó las acusaciones de infundadas y señaló que desplegar policía en estos puntos de votación podía generar situaciones violentas.

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La población árabe la constituyen mayoritariamente palestinos descendientes de aquellos que ya residían en el territorio antes de la creación del Estado israelí, y que tienen pasaporte israelí. Suponen en torno a un 17 % del electorado nacional.

Una media de las principales predicciones electorales elaborada por Haaretz les da unos 14 escaños en el próximo Parlamento, mientras que las dos posibles coaliciones de Gobierno (la encabezada por Netanyahu y la de su principal rival, Gadi Eisenkot) oscilan en torno a los 51 escaños.

Dado que la mayoría parlamentaria es de 61 escaños, el apoyo de los árabes es crucial para que la oposición forme un Ejecutivo que desbanque a Netanyahu.