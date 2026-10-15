OACI advierte a la UE por medidas climáticas que debiliten el sistema mundial de aviación

OACI advierte a la UE por medidas climáticas que debiliten el sistema mundial de aviación

Toronto (Canadá), 15 oct (EFE).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) advirtió este jueves que la ampliación del sistema europeo de comercio de emisiones podría perjudicar los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de la aviación y pidió evitar medidas regionales que debiliten los acuerdos multilaterales.