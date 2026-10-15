ONU advierte que unas 57.000 víctimas del seísmo de Colombia podrían quedar sin asistencia

A finales de agosto la agencia de la ONU lanzó un llamamiento de emergencia por valor de 30 millones de dólares (26,7 millones de euros) para asistir a los afectados, pero sólo ha recibido 6,5 millones, unos fondos con los que únicamente podrá prestar asistencia a 43.000 de las 100.000 personas proyectadas, apuntó en un comunicado.

"La emergencia está lejos de haber terminado para cientos de miles de personas en Colombia", señaló el director regional de la OIM para Latinoamérica, Juan Francisco Espinosa, quien advirtió que muchas personas que perdieron sus hogares se ven ahora nuevamente amenazadas ante la llegada del fenómeno climático de El Niño.

La agencia meteorológica colombiana prevé que ese fenómeno, ligado normalmente a un aumento global de las temperaturas, cause en el país incendios forestales y sequías.

La OIM recuerda que unas 2.700 personas que perdieron su hogar en el terremoto del 10 de agosto siguen alojadas en refugios temporales, mientras más de 286.000 niños asisten a clase en instalaciones temporales.

El seísmo causó 335 muertos, más de un centenar de desaparecidos y daños en 207.000 viviendas, afectando a casi 487.000 personas sobre todo en el oeste de Colombia.