Países del golfo y la UE aplazan su cumbre en Riad por ataques hutíes contra Arabia Saudí

El Consejo Europeo indicó en un comunicado que la nueva fecha "se anunciará a su debido tiempo", al tiempo que afirmó que "la asociación entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo reviste gran importancia estratégica para ambas regiones".

Insistió en que la UE "mantiene su compromiso de profundizar en esta asociación y de mantener el impulso adquirido desde la primera cumbre", que tuvo lugar en octubre de 2024.

Por su parte, el secretario general del CCG, Jasim al Budaiwi, anunció en un comunicado que la decisión fue tomada "ante los continuos intentos de la milicia terrorista hutí de atacar el reino de Arabia Saudí y su infraestructura civil, poniendo en peligro la seguridad de la población civil".

El líder de esta alianza económica y política -compuesta por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Omán- añadió que este aplazamiento se produce también ante "la extensión de la suspensión de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid" de Riad, y "en aras de la seguridad de las delegaciones participantes".

Asimismo, reafirmó el compromiso del CCG y de la UE de "trabajar para crear las condiciones adecuadas para la celebración de la cumbre".

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En el marco de su ofensiva contra Arabia Saudí, los rebeldes hutíes del Yemen han escalado sus ataques contra el reino y, el pasado fin de semana, bombardearon el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, donde murieron al menos 13 personas y otras 300 resultaron heridas en la peor acción contra la monarquía árabe en años.

Ante esta intensificación de la violencia, Arabia Saudí se ha visto obligada también a aplazar importantes eventos deportivos como el torneo de tenis Six Kings Slam -donde iba a competir el español Carlos Alcaraz- o las finales de FIFA y deportes electrónicos, así como la Semana de la Moda de Riad, programados para este octubre.

A esto se suman otros eventos musicales que iban a tener lugar en diciembre y han quedado aplazados, como el festival MDLBEAST Soundstorm -la principal 'rave' electrónica que se celebra en el país-, así como el Festival de Cine del Mar Rojo, en Yeda.