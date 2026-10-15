Pezeshkian dice que la República Islámica se enfrenta a la mayor presión de su historia

“En los 48 años transcurridos desde la Revolución (Islámica) el país no se había enfrentado a una presión y unas dificultades tan intensas”, dijo el mandatario en un acto de planificación y desarrollo de la provincia de Azerbaiyán Oriental, informó la agencia IRNA.

Pezeshkian recordó que durante los primeros compases de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero fueron asesinados el entonces líder Alí Jameneí y otros altos cargos iraníes y que además fueron bombardeadas fábricas, centrales eléctricas y otras infraestructuras del país persa.

“El enemigo creía que con los ataques todo se desmoronaría por sí solo”, dijo, pero mantuvo que a pesar de las dificultades “hemos podido mantenernos firmes hasta ahora”.

El mandatario afirmó que Estados Unidos trata de bloquear al país persa con el cerco marítimo y aéreo para “que la población se enfrente a mayores dificultades”, pero aseguro que no permitirá que eso suceda.

Por ello, llamó a la población a hacer un esfuerzo para hacer frente a las dificultades y pidió, por ejemplo, a abrigarse en casa para consumir menos energía para destinarla a la industria.

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“Si nuestras fábricas y el sector productivo están activos, habrá empleo y producción, y la industria se mantendrá en pie”, aseguró.

La República Islámica sufre un difícil momento económico con una caída del PIB del 10 % en el primer trimestre del año persa (entre marzo y mayo de 2026), con sectores como el de la extracción de petróleo crudo y gas natural que caídas del 26,4 %.

La inflación interanual, por su parte, se encuentra en el 89 %, mientras que el rial registra cada pocas semanas nuevos mínimos históricos respecto al dólar.

Estados Unidos ha impuesto un cerco a puertos y buques iraníes en respuesta al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica, lo que dificulta el comercio y en especial las exportaciones de petroleo del país persa, reducidas prácticamente a cero.

Además, Estados Unidos lanzó la operación ‘Paria Económico’ contra la República Islámica para aislar aún más financieramente a Teherán, que incluye sanciones contra 27 aerolíneas iraníes, lo que ha llevado a Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Georgia y Omán ha suspendido las operaciones de compañías aéreas del país persa.