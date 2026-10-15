Policía de la moral talibán practicó 443 detenciones arbitrarias en tres meses, según ONU

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) señaló que las intervenciones de los agentes se produjeron principalmente por supuestas infracciones de las normas sobre el velo femenino, el recorte de la barba, los peinados considerados occidentales, la ausencia en las oraciones colectivas o la reproducción de música.

Entre los casos documentados figura el de una niña de 13 años que fue detenida por incumplir las instrucciones sobre el velo y pasó la noche bajo custodia hasta que su padre acudió a recogerla al día siguiente.

Durante el trimestre, UNAMA registró más de 50 intervenciones de la policía de la moral contra mujeres por su vestimenta, entre detenciones, arrestos y advertencias, principalmente en Kabul y Herat.

El portavoz de la policía de la moral, Saif-ul-Islam Khaibar, defendió estas medidas el pasado 27 de septiembre al afirmar que "no llevar el velo es, en sí mismo, un delito muy grave".

El informe también recoge casos de mujeres a las que se impidió acceder a centros sanitarios y mercados por no estar acompañadas de un mahram, un familiar varón que actúa como acompañante según las normas impuestas por los talibanes.

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En agosto, dos mujeres no pudieron entrar en un centro sanitario de la provincia de Parwan, mientras que otra fue rechazada en un mercado de Helmand por viajar sin acompañante masculino.

El documento coincide con el quinto aniversario de la prohibición de la educación secundaria para las niñas afganas, vigente desde septiembre de 2021.

El portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, sostuvo en agosto que persisten diferencias de interpretación religiosa que impiden levantar la medida.

En agosto, los servicios de inteligencia talibanes arrestaron a un reportero en Badakhshan por criticar el trato discriminatorio a los residentes de la provincia, aunque fue liberado al día siguiente.

Otro periodista, detenido en julio de 2025, permanecía bajo custodia de los servicios de inteligencia sin una condena judicial, según la misión.

La ONU documentó además 14 detenciones arbitrarias y cuatro asesinatos de antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad afganas durante el trimestre, pese a las garantías de amnistía anunciadas por los talibanes tras su regreso al poder.

Entre las víctimas figura un antiguo miembro de las fuerzas de seguridad asesinado en julio mientras disfrutaba de un día de campo con su familia, apenas diez días después de regresar de Estados Unidos.

El informe registró también 28 personas sometidas a castigos corporales por orden judicial, entre ellas seis mujeres.