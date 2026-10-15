Rubio pide a Líbano exigir responsabilidades por el envío de explosivos a Hizbulá

Según un funcionario del Departamento de Estado, Rubio instó en una conversación con Aoun a exigir responsabilidades a quienes ordenaron, financiaron y dirigieron el envío.

El jefe de la diplomacia estadounidense también cuestionó la ley libanesa de boicot de 1955, que, según Washington, se utiliza para impulsar procesamientos politizados que desincentivan los avances hacia la paz.

Rubio consideró que la legislación no es práctica y pidió avanzar hacia una comunicación militar directa entre las fuerzas libanesas e israelíes.

Según la misma fuente, esa comunicación contribuiría a reducir el riesgo de errores de cálculo y a avanzar en la aplicación secuencial del Marco Trilateral.

El contacto se produce después de que Aoun pidiera este jueves a Rubio que presione a Israel para detener los ataques en el sur del Líbano, cese las operaciones de destrucción y permita a los agricultores acceder a sus campos sin ser hostigados.

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El presidente libanés también atribuyó el estancamiento de las negociaciones con Israel a las elecciones israelíes y a acontecimientos regionales e internacionales, aunque aseguró que las conversaciones no se han detenido.

La ofensiva israelí iniciada el 2 de marzo ha causado más de 4.300 muertos, según las autoridades libanesas.