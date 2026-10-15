Rumanía busca a siete marineros de buque incendiado en el mar Negro tras rescatar a cinco

Se teme que los marineros desaparecidos hayan quedado atrapados en el interior de la embarcación, de acuerdo con el comunicado oficial.

El fuego se declaró cuando el buque navegaba a unas 14 millas náuticas (26 kilómetros) de la costa rumana, cerca de la frontera con Ucrania, en medio de un repunte de alertas por la presencia de drones en la zona.

Tras recibir la solicitud de auxilio de la nave, que navega bajo bandera de San Marino y que según la cadena rumana Digi24 podría transportar sustancias químicas, las autoridades rumanas enviaron de inmediato un contingente de rescate.

Dos helicópteros Black Hawk se sumaron en las últimas horas a las labores de rastreo, en las que intervienen la Guardia Costera rumana, equipos especializados de bomberos y varios buques dotados con personal médico.

Las cinco personas rescatadas con vida fueron evacuadas a distintos centros hospitalarios con quemaduras y heridas de diversa consideración.

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Por el momento, las autoridades no han precisado la nacionalidad de la tripulación.

"En paralelo, continúan los preparativos para la operación de búsqueda y rescate en el interior de la nave comercial averiada", precisa la nota del Departamento de emergencia.

La alerta saltó sobre las 07:00 hora local (04:00 GMT), cuando la tripulación notificó a las autoridades rumanas un incendio a bordo por causas que todavía se investigan.

El siniestro se produce tras una noche de máxima tensión en la región, en la que Rumanía llegó a movilizar cazas de combate después de que sus radares militares detectaran varios drones cerca de la ciudad portuaria de Sulina y de la isla de las Serpientes, en aguas ucranianas del mar Negro.

Según el Ministerio de Defensa rumano, una de las aeronaves no identificadas fue detectada poco después de la 01:30 hora local (22:30 GMT del miércoles) en el espacio aéreo nacional, antes de desaparecer de los radares sobre aguas territoriales rumanas.

La noche del miércoles ya se había registrado otra operación de salvamento cerca de Sulina, después de que un buque denunciara un posible ataque. En ese caso, la tripulación resultó ilesa y permaneció a bordo con los motores en marcha.

Estos incidentes ocurren en un área próxima al delta del Danubio y a la frontera con Ucrania, donde la proliferación de drones vinculados al conflicto bélico con Rusia ha provocado reiteradas alarmas de seguridad en los últimos meses.

El ministro rumano de Defensa, Radu Miruta, advirtió este jueves sobre el creciente número de incidentes en el mar Negro "que violan las normas del derecho internacional", con seis episodios registrados en apenas 24 horas, tres en el mar y tres en el espacio aéreo nacional.

Por su parte, el presidente del país, Nicusor Dan, tildó la situación de "grave" e "inaceptable", y recordó que su país mantiene su compromiso de defender, junto a sus aliados de la OTAN, "cada centímetro" de su territorio, incluidas sus aguas territoriales y su espacio aéreo.