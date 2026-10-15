Rutte asegura a Bulgaria y Rumanía que OTAN seguirá defendiendo ante ataques en mar Negro

Rutte informó a través de redes sociales de que había mantenido una "buena reunión" con Radev y Dan, que se encuentran en Bruselas para participar este jueves y viernes en una cumbre de la Unión Europea (UE).

El político neerlandés especificó que habló con ellos de "la seguridad en el mar Negro y los últimos ataques contra el transporte marítimo comercial".

"La OTAN ha reforzado su presencia a lo largo del flanco oriental, entre otras cosas, aumentando las capacidades de lucha contra los drones. La OTAN seguirá colaborando estrechamente con nuestros aliados en el mar Negro, adaptando nuestra postura de disuasión y defensa según sea necesario", concluyó Rutte.

Por su parte, Dan dijo en redes sociales que centraron la reunión en el refuerzo de las defensas en el mar Negro y subrayó que los aliados tienen "el compromiso de defender cada pulgada de nuestro territorio, incluidas nuestras aguas y nuestro espacio aéreo".

"La situación en el mar Negro es grave. Se están produciendo ataques y hundimientos de buques mercantes. Hay marineros muertos, heridos y desaparecidos muy cerca de las costas de Rumanía y Bulgaria. Esto es inaceptable y tiene que acabar", enfatizó.

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"Están en juego vidas humanas, el comercio mundial y las infraestructuras críticas. Nos mantenemos unidos en favor de un mar Negro seguro y abierto, por Rumanía, Bulgaria, Europa y el mundo entero", aseveró la máxima autoridad de la OTAN.

Hace dos días Rutte ya había hablado por teléfono con Radev sobre los últimos ataques contra buques mercantes en el mar Negro la semana pasada, y le aseguró que la OTAN seguirá colaborando estrechamente con sus aliados en esa región.

A su llegada a la cumbre de la UE, Radev dijo que hablaría con sus homólogos comunitarios de la "moratoria" de los ataques a buques mercantes en el mar Negro en la que está trabajando con Rumanía y Turquía.

Hasta cuatro embarcaciones civiles han resultado hundidas o dañadas en las dos últimas semanas en esas aguas.

También está previsto que Rutte reciba este jueves al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de acuerdo a un mensaje publicado por este en sus redes sociales al aterrizar en Bélgica.

Está previsto que Zelenski participe como invitado el viernes en la cumbre de la UE, en la que se hablará entre otras cosas del apoyo a Ucrania y del malestar por el acuerdo entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, para levantar temporalmente las sanciones al diésel ruso ante la subida de los precios del carburante a nivel global.