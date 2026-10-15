Rutte habla con Zelenski de la importancia de aplicar alto el fuego energético con Rusia

"Me ha alegrado ver al presidente Zelenski en Bruselas. Hemos hablado de la importancia de aplicar un alto el fuego energético", indicó Rutte en un mensaje en redes sociales acompañado de una fotografía con el líder ucraniano, que se encuentra en la capital belga para asistir el viernes como invitado a una cumbre de la Unión Europea.

Rutte también dijo que abordaron "el apoyo continuo de los aliados de la OTAN a Ucrania, entre otras cosas a través del mecanismo PURL", puesto en marcha por la Alianza para que los aliados compren a Estados Unidos material militar para enviar a Kiev.

La reunión llega un día después de que Rusia lanzara su primer gran ataque contra el sistema eléctrico ucraniano desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el domingo un acuerdo de tregua energética que ninguno de los dos bandos ha confirmado.

Este nuevo bombardeo masivo contra Ucrania fue dirigido sobre todo contra Kiev y tuvo lugar en una jornada marcada por la creciente incertidumbre entre los ucranianos sobre la continuidad de la ayuda estadounidense en materia de comunicaciones y suministro de información de inteligencia.

Este jueves, Zelenski expresó su hartazgo con la situación y declaró al 'Financial Times' que "la prohibición (de atacar refinerías rusas) ha sido levantada. Ya es suficiente".

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Anteriormente el Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 166 drones ucranianos sobre 13 regiones de Rusia y la anexionada península de Crimea, sin que se reportasen de inicio daños a la infraestructura crítica rusa.

Rusia ha informado de que Ucrania atacó hoy una refinería en la región rusa de Riazán, a 200 kilómetros de Moscú, y el miércoles acusó a Kiev de atacar otras dos en las regiones de Sarátov y Riazán.

El Kremlin había asegurado el miércoles que el acuerdo sobre la tregua energética entre Rusia y Ucrania nunca se llegó a cerrar, por lo que no se puede afirmar que Rusia lo esté violando.

Por su parte, Kiev informó el miércoles de cortes de suministro de emergencia después de que misiles rusos alcanzaran las tres centrales termoeléctricas que funcionan en la capital ucraniana y su región. Además se anunciaron cortes en Járkov, que también ha sido blanco de este último ataque ruso con misiles contra instalaciones energéticas.