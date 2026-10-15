Siria arresta al principal sospechoso de la masacre de Baniyas cuando huía por la frontera

Kayali está acusado de ser supuestamente el que orquestó los ataques contra civiles en Baniyas y en la localidad vecina de Al Bayda, en la provincia de Tartús, en las que tropas del Ejército sirio del derrocado Bachar al Asad asesinaron a unos 300 civiles en las dos poblaciones -según estimaciones de la ONU- de mayoría suní, en represalia por un ataque rebelde previo que dejó al menos media docena de soldados muertos.

Kayali también está acusado de estar implicado en los atentados con coche bomba de 2013 en el que 52 personas murieron en Reyhanli, una localidad turca cerca de la frontera con Siria.

SANA indicó que estos ataques fueron "unos de las más sangrientos durante los años de la revolución siria y uno de los episodios más dolorosos en la memoria de los supervivientes".

La agencia no indicó dónde fue capturado, ni hacia qué país se dirigía.

Nacido en Turquía, Kayali huyó a Siria en 1980 tras escapar de una prisión turca y posteriormente obtuvo la ciudadanía siria bajo la presidencia de Hafez al Asad, y desde 1986 lideró la milicia de la Resistencia Siria.

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Su arresto se produce tras la detención de su lugarteniente, Jamal Trabulsi, a principios de este octubre, según SANA.

Asimismo, el 1 de octubre, los servicios secretos turcos capturaron en el extranjero y llevaron a Turquía a un ciudadano sirio, identificado como Omar al Khatib, supuestamente implicado en el atentado en Reyhanli.

Al Khatib fue capturado por agentes de los servicios secretos turcos (MIT) cuando intentaba huir a Europa por vía marítima, señala la agencia turca Anadolu, citando fuentes de seguridad, sin aclarar en qué país o zona marítima tuvo lugar la intervención.