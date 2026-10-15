Trasladan cuerpo de la activista polaca asesinada en junio en Ecuador para ser repatriado

"Hoy se concretó algo que venimos buscando desde hace unos dos meses, que es la entrega del cuerpo de Monika para que se proceda con lo que quiere su familia, que sea repatriado a Polonia", dijo a EFE Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) Guayaquil, integrante del equipo legal.

La defensora recordó que el cuerpo de la activista iba a ser entregado a inicios de septiembre, pero que hubo una serie de "trabas burocráticas" por parte de la Fiscalía, por lo que tuvieron que activar una vía diplomática para que se aceptara que su equipo legal tenía el consentimiento de la familia para iniciar el proceso.

Martínez señaló que el Consulado de Polonia en Lima, acreditado también para Ecuador, envió una nota diplomática a la Cancillería ecuatoriana para que esta cartera de Estado le notificara a la Fiscalía, que debía autorizar la salida del cuerpo.

Una vez que llegue a Polonia, está previsto que se activen otras investigaciones con el objetivo de esclarecer los hechos.

El cuerpo de Silva fue encontrado en su vivienda de la localidad de Montañita, que pertenece a Santa Elena, el pasado 8 de junio, y su muerte causó conmoción, debido a las denuncias que la activista había realizado sobre casos de presunta corrupción en esa zona.

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Al día siguiente, el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, dijo que sospechaban que Silva se habría suicidado, aunque aún no tenían los resultados de la autopsia.

Las declaraciones fueron rechazadas por los allegados a Silva y por las organizaciones que asumieron su defensa, quienes posteriormente informaron que, según la autopsia, había sido asesinada.

El caso es investigado como un feminicidio y la abogada afirmó que pidieron que el ministro Reimberg declare ante la Fiscalía, pero que eso no ha sucedido.

Aunque las investigaciones no han avanzado con la celeridad que los abogados quisieran, Martínez señaló que están trabajando "para que no quede por fuera ninguna línea investigativa", debido al rol que Silva tenía y a quienes "estaba tocando con su activismo".

"Este es un caso tan complejo que dice mucho de lo que está pasando en el Ecuador. Que un caso como este se quede la impunidad pondría un peso mayor a todo el silenciamiento que se está viviendo en el país", aseguró la abogada.