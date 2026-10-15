Turquía condena el traslado de la embajada de Colombia en Israel de Tel Aviv a Jerusalén

"Condenamos la decisión de Colombia de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores turco en un comunicado oficial.

La nota alude a la inauguración de la nueva embajada colombiana en Jerusalén que tuvo lugar la víspera en una ceremonia celebrada con la participación del jefe de la diplomacia del país latinoamericano, Omar Bula, y su homólogo israelí, Gideon Saar.

Ankara considera que el paso dado por el Ejecutivo del ultraderechista Abelardo de la Espriella, que llegó al poder en agosto, "viola las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas (ONU), en particular las resoluciones 476 (1980) y 478 (1980) del Consejo de Seguridad de la ONU".

Asimismo, recuerda que también "contradice los principios jurídicos establecidos en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia", resaltando que Jerusalén Este "es una parte integrante del Territorio Palestino Ocupado".

"Hacemos un llamamiento a Colombia para que revoque esta decisión y enfatizamos que todos los Estados deben abstenerse de realizar acciones que puedan menoscabar el estatus histórico y jurídico de Jerusalén", indica el comunicado turco.

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Exteriores concluye reiterando la conocida postura turca de que "el establecimiento de un Estado de Palestina independiente, soberano y contiguo sobre la base de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital, es la única vía para lograr una paz justa, duradera e integral en la región".