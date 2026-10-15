U2 arrancará su gira mundial de 2027 en Ciudad de México

La empresa promotora Ocesa confirmó el regreso de sus integrantes Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. a los estadios de la región donde presentará, en seis conciertos, su decimosexto álbum de estudio 'Carnaval De Luz', que será revelado por completo el próximo 13 de noviembre.

Ocesa también informó que la preventa de los boletos para clientes Banamex se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre, mientras que la venta general arrancará al día siguiente a través de Ticketmaster y en las taquillas del estadio.

Después de presentarse en México, la banda se trasladará a Brasil, donde ofrecerá dos conciertos el 10 y 12 de marzo, en el Estadio MorumBIS, en São Paulo; y seguirá hacia Buenos Aires, Argentina, donde se presentará el 23 y 25 de marzo en el Estadio River Plate.

"¿El espectáculo más grande sobre la Tierra? Eso sí que es un desafío. Es un reto, tanto para nosotros como para cualquiera, de intentar ofrecer la mejor noche en la vida de alguien", expresó en el grupo sobre la gira.

El anuncio coincide con el lanzamiento de 'The Greatest Show On Earth', el tercer sencillo del nuevo álbum de la legendaria banda dublinesa.

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'Carnaval De Luz' aparece en el marco del aniversario número cincuenta de la agrupación y contará con doce canciones, que estuvieron bajo la producción de Jacknife Lee.

Además, este nuevo álbum cuenta con colaboraciones de Brian Eno (coautoría y sintetizadores en 'Go (Carnaval De Luz)', 'The Greatest Show on Earth' y 'Can’t Stop Us Now'; Martin Garrix (coautoría en 'Glorify') y Daniel Lanois (pedal steel en 'Torn'); con producción adicional de Ryan Tedder en 'Silencio', así como 'The Mirror Maker', que comparte con Rosalía.

La banda, con 170 millones de discos vendidos y veintidós premios Grammy, adelantó que próximamente anunciará fechas en Europa y Norteamérica, las cuales también se programarán para 2027.

U2 pisó México por primera vez el 21 de noviembre de 1992, con un concierto en el Palacio de los Deportes, en el marco de su icónica gira Zoo TV Tour, ahora regresará este 2027, tras casi diez años de ausencia.