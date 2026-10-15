Un archivero español reúne el mayor corpus documental de la vida de Cervantes en 70 años

Cabello Núñez, que gestiona el archivo municipal de un pueblo de Sevilla, inició sus investigaciones cervantinas -a las que dedica sus vacaciones y días libres - en 2011 tras hallar un documento alusivo a 'El Quijote', una labor que ya suma 120 documentos y cinco firmas.

El autor de la última gran biografía de Cervantes (1547-1616), el estadounidense de origen polaco Krzysztof Sliwa, cita al archivero español y sus hallazgos en su obra y otros cervantistas como Andrés Trapiello le deben el significado de expresiones como "lanza en astillero" del arranque de 'El Quijote'.

En entrevista a EFE, Cabello Núñez bromeó con la proximidad de su jubilación como archivero, cuando podrá multiplicar el tiempo que dedica a su labor investigadora, para la cual no cuenta con ningún tipo de ayuda ni pública ni privada.

De los cincuenta nuevos documentos hallados por el archivero sevillano, 46 están relacionados con la comisión que Pedro de Isunza (funcionario real) encomendó a Cervantes el 1 de octubre de 1591 para sacar trigo en el Obispado de Jaén (sur) y de otros lugares del sur de España para las armadas y galeras reales.

Uno de estos documentos revela que Cervantes, como comisario real, hacía uso de la fuerza cuando la situación lo requería, como fue el caso en Jaén, cuyo regidor se negó a hacer entrega del cereal que se le pedía, lo que no hizo hasta después de ser prendido por la fuerza.

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Cabello Núñez está convencido, por la naturaleza y el contenido de sus últimos hallazgos, que en breve localizará nuevos documentos cervantinos y no descarta también nuevas firmas del autor, ya que estos documentos van remitiendo unos a otros como si se tratara de ramos de cerezas.

A este corpus documental amasado por el archivero le precede en los años 50 el reunido por el biógrafo canónico de Cervantes, Luis Astrana Marín, que juntó algo más de un millar de documentos cervantinos. Unos treinta años antes Francisco Rodríguez Marín descubrió 122 documentos sobre su vida y anteriormente, a finales del XIX, Cristóbal Pérez Pastor descubrió otros 160.

Cabello Núñez también destacó los dos documentos de 1589 y 1593 sobre la adquisición de bienes en almoneda y una compraventa de telas realizada por una mujer en los que relacionan por vez primera a Cervantes con una vecina de Sevilla llamada Jerónima de Alarcón, "con la que Cervantes tuvo alguna relación durante su estancia en Sevilla".

Otro documento revelador es uno de 10 de marzo de 1590 que es un contrato de arrendamiento de una vivienda, suscrito entre Marcos Núñez Pérez, apoderado del licenciado Juan de Soria Vergara, ausente en Indias, y Cervantes, en la que el escritor residiría algunos meses.

En este documento consta la firma hasta ahora inédita de Cervantes -la sexta hallada por Cabello Núñez- en la que el escritor no emplea el apellido Saavedra.

En otro de los documentos, de 6 de febrero de 1593, Cervantes interviene como testigo, también en Sevilla, en el otorgamiento de una escritura de arrendamiento de unas casas, suscrita por Jerónimo de Palomeque, vecino que partía hacia las Indias.