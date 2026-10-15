Unicef alerta sobre el "alto consumo" de bebidas azucaradas en infantes dominicanos

El 70,4 % de los niños y niñas de 6 a 23 meses consumió bebidas azucaradas el día anterior, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-Mics 2025), publicado en junio de este año.

Asimismo, el 38,5 % de los infantes de dicha edad consumió alimentos clasificados como no saludables.

La situación "se acentúa" a medida que aumenta la edad, entre los niños y niñas de 18 a 23 meses; el 53,8 % consumió alimentos no saludables, frente al 20,7 % de aquellos de entre 6 y 8 meses, lo que, de acuerdo con Unicef, muestra la importancia de acompañar a las familias durante la introducción y consolidación de los hábitos alimentarios.

"Garantizar una buena nutrición en la primera infancia implica mucho más que asegurar la disponibilidad de alimentos. Requiere mejorar la calidad de la alimentación complementaria, fortalecer la educación nutricional y asegurar que las familias puedan acceder a dietas saludables, variadas y asequibles", afirmó el representante de Unicef en la República Dominicana, Carlos Carrera, en un comunicado.

El organismo recordó que durante los primeros dos años de vida, una nutrición adecuada favorece el desarrollo cognitivo, contribuye a establecer hábitos alimentarios saludables y puede reducir el riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles en etapas posteriores.

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Por el contrario, el consumo frecuente de bebidas azucaradas y alimentos con exceso de azúcares, sodio y grasas "trans" puede desplazar alimentos más nutritivos y aumentar los riesgos para la salud, incluida la caries dental y el desarrollo de enfermedades relacionadas con la alimentación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que, a partir de los seis meses, la leche materna se complemente con alimentos variados, seguros y ricos en nutrientes, y desaconseja ofrecer a los niños y niñas de 6 a 23 meses bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido de azúcar, sal y grasas trans.

En este contexto, el Ministerio de Salud Pública dominicano ha avanzado en la discusión de una propuesta de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN) para alimentos preenvasados, indicó Unicef.

La propuesta sometida a consulta pública contempla advertencias frontales relacionadas con nutrientes y componentes como azúcares, sodio, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes, indicó Unicef.

Para el órgano de la ONU, el etiquetado nutricional constituye una "herramienta complementaria" dentro de una estrategia integral de salud pública.

"Su potencial es mayor cuando se articula con la educación alimentaria, la protección de la niñez frente a la promoción de productos no saludables y las medidas que favorecen la disponibilidad y asequibilidad de alimentos nutritivos", señaló.