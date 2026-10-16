Acusados por tragedia en discoteca dominicana enfrentan penas de hasta 20 años de cárcel

Hasta ahora la calificación para los acusados, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, era la de homicidio involuntario, con la que podrían haberse enfrentado a máximo dos años de prisión, pero el juez Franny González, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cambió la tipificación del delito en una audiencia celebrada hoy.

El juez señaló que el tribunal llegó a la conclusión de que "los imputados tenían conocimiento pleno del deterioro del techo del inmueble en cuestión y recibieron informaciones documentadas, advertencias serias, creíbles y señales graves, inminentes y objetivas que revelaban el peligro real e inminente".

El magistrado se acogió así a la petición de varios querellantes que pedían que los hermanos Espaillat, propietarios de la discoteca, fueran juzgados por homicidio voluntario por dolo eventual, que establece penas de entre tres y 20 años de prisión.

Sin embargo, el tribunal rechazó que existieran circunstancias agravantes del delito, cuyas penas son mayores, de entre 20 y 30 años de prisión.

La tragedia se produjo la madrugada del 8 de abril de 2025 cuando se desplomó el techo de la discoteca en momentos en que centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida en el siniestro, al igual que uno de los músicos de su orquesta.

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En la audiencia de hoy también se decidió que el caso será juzgado desde cero en un nuevo tribunal, que será colegiado, dado que "supera la competencia material" del actual, indicó González.

"Hoy lo que tenemos es una victoria aplastante de los querellantes y una victoria del sistema de justicia. No es posible que un hecho como este, donde murieron tantas personas, pudiera seguir en este proceso como homicidio involuntario", señaló a los medios Plutarco Jáquez, uno de los abogados de las víctimas.

Según el letrado, "el juez lleva razón" al cambiar la calificación del delito porque "surgieron elementos en los que quedó probado que Antonio Espaillat fue quien creó el riesgo (del derrumbe), y que tenía altamente conocimiento de lo que estaba ocurriendo".

Por su parte, Yan Carlos Martínez Segura, abogado de otras familias víctimas, calificó como "histórica" la decisión de cambiar la calificación jurídica del proceso.

"Esta decisión es una decisión histórica tomada por un juez que la ha razonado en derecho, en la norma y la jurisprudencia. Es una decisión digna de estudio por los estudiantes, foros jurídicos, académicos y la sociedad", destacó en un video en X.

A principios de septiembre, tres peritos del Ministerio Público, (Fiscalía), que defendía la calificación de homicidio involuntario, coincidieron en que el colapso del techo de la discoteca se produjo por una sobrecarga de la estructura.

Según los peritos, el techo fue sometido a un peso superior al que podía soportar debido a la instalación progresiva de diferentes elementos, entre ellos tanques de agua, casetas, equipos de climatización, sistemas de sonido y luces.

En el accidente murieron también el exlanzador de béisbol de las Grandes Ligas Otavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y ministro dominicano de Obras Públicas, Eduardo Estrella.