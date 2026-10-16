Alejandro Sanz visitará República Dominicana el 14 de noviembre dentro de su gira mundial

Alejandro Sanz visitará República Dominicana el 14 de noviembre dentro de su gira mundial

Redacción Internacional, 16 oct (EFE).- Alejandro Sanz actuará el próximo 14 de noviembre en el Estadio de Baseball Centro Olímpico de Santo Domingo en República Dominicana como parte de '¿Y ahora qué?', su última gira mundial que ha iniciado recientemente su recta final en Latinoamérica.