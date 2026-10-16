Ataques rusos alcanzan a plena luz del día espacios comerciales en Ucrania

"A plena luz del día Rusia ha atacado deliberadamente un objetivo civil en la región de Odesa. Ha sido alcanzado un supermercado normal y corriente de productos alimentarios. El edificio ha sido destruido y se ha producido un incendio", dijo en su canal de la red de mensajería Telegram el jefe de la administración regional de Odesa, Oleg Kiper, que no especificó la localidad en la que se produjo el ataque.

Al menos cuatro personas han resultado heridas, según Kiper.

Canales de Telegram de la región de Odesa afirman que el supermercado atacado está en la localidad de Mayaki.

También este viernes, al menos dos personas murieron y más de una decena resultaron heridas en otro ataque ruso con dron en la ciudad de Járkov, según informó su alcalde, Igor Teréjov.

La agencia pública de noticias ucraniana Ukrinform afirma que en el ataque fue alcanzado un mercado de la ciudad.

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Mientras, en la ciudad de Rivne, en el noroeste de Ucrania y una de las capitales regionales más alejadas del frente, sufrió daños un centro comercial.

Estos ataques a espacios comerciales a plena luz del día se producen después de que seis personas murieran este pasado miércoles en la ciudad ucraniana de Lutsk (noreste) al ser alcanzado un supermercado por un dron ruso.