Ataques rusos alcanzan mercados y comercios de Ucrania a plena luz del día

“A plena luz del día, Rusia ha atacado deliberadamente un objetivo civil en la región de Odesa. Ha sido alcanzado un supermercado normal y corriente de productos alimentarios. El edificio ha sido destruido y se ha producido un incendio”, dijo en su canal de Telegram el jefe de la administración regional de Odesa, Oleg Kiper, que no ha especificado la localidad en el que se ha producido el ataque.

Al menos cuatro personas han resultado heridas, según Kiper.

Según canales de Telegram de la región de Odesa, el supermercado atacado está en la localidad de Mayaki.

También este viernes, al menos dos personas han muerto y más de una decena han resultado heridas en otro ataque ruso con dron en la ciudad de Járkov, según ha informado su alcalde, Igor Teréjov. La agencia pública ucraniana Ukrinform afirma que en el ataque fue alcanzado un mercado de la ciudad.

Mientras, en la ciudad de Rivne, en el noroeste de Ucrania y una de las capitales regionales más alejadas del frente, ha sufrido daños un centro comercial.

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Estos ataques a espacios comerciales a plena luz del día se producen después de que seis personas murieran el miércoles en la ciudad ucraniana de Lutsk (noreste) al ser alcanzado un supermercado por un dron ruso.