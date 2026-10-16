Mundo
16 de octubre de 2026 - 05:05

Bélgica ordena el cierre de 16 recintos de un zoo por problemas de seguridad e higiene

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Bruselas, 16 oct (EFE).- Las autoridades belgas han ordenado el cierre de dieciséis recintos del zoológico Pakawi Park, en la provincia de Amberes (norte), por razones persistentes en materia de seguridad e higiene que afectan a unos 150 animales, entre ellos tigres, jirafas y elefantes, informó este viernes el diario local Gazet van Antwerpen.

Por EFE
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El ministro flamenco de Bienestar Animal, Ben Weyts, ha dado al parque hasta el 15 de noviembre para adoptar las medidas necesarias, después de que los inspectores constataran una larga serie de deficiencias.

"No estamos cerrando todo el zoológico, sino que nos centramos en los recintos que no ofrecen un nivel de seguridad suficiente", explicó el responsable regional.

Cinco recintos, que albergan a un tigre, un guepardo, un buitre palmero, víboras y alrededor de un centenar de aves, serán suspendidos temporalmente y podrán reabrir si se subsanan las irregularidades, mientras que otros once perderán definitivamente su autorización.

Esta última medida afecta a jirafas, un elefante, panteras, servales, un oso pardo, una hiena, un cocodrilo y suricatas, que deberán ser trasladados a otros establecimientos.

El zoológico permanecerá abierto al público, aunque en marzo las autoridades ya habían estudiado la posibilidad de retirarle la autorización de funcionamiento a todo el parque.