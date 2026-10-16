Brasil registra un mínimo histórico de trabajo infantil con una caída anual del 9,2 %

Según un estudio publicado este viernes por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el pasado año se registró el menor porcentaje de personas en situación de trabajo infantil de la serie histórica en todos los grupos analizados.

Entre niños y adolescentes residentes en hogares que recibían prestaciones del programa Bolsa Familia, un sufragio para familias en situación de vulnerabilidad creado en 2003 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, solo el 4,4 % se encontraba en situación de trabajo infantil.

Con lo que respecta a la distribución por géneros, entre la población masculina el porcentaje cayó un 10 %, con algo menos de un millón de personas en esta situación; mientras que entre las mujeres se redujo un 7,5 %, quedándose en un total de 519.000 personas.

Por sectores económicos, el 29 % de las personas en situación de trabajo infantil trabajaba en el comercio y la reparación de vehículos automotores y motocicletas.

Le seguían la agricultura, la ganadería, la producción forestal, la pesca y la acuicultura, con un 16,7 %.

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La industria manufacturera y otras actividades industriales representaban el 12,5 % de los casos, mientras que los sectores del alojamiento y la alimentación concentraban el 12,2 %.

El servicio doméstico representaba el 6,5 % del total. Los demás sectores económicos agrupaban conjuntamente al 23,1 % de los niños y adolescentes en situación de trabajo infantil.

Sin embargo, 525.000 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajaban en ocupaciones consideradas entre las peores según la Lista TIP (Peores Formas de Trabajo Infantil), como la pesca con inmersión, la minería o los trabajos con electricidad.

El grupo de niños y adolescentes clasificados dentro de esta categoría estaba compuesto mayoritariamente por varones, un 72,6 %, y por personas de raza negra o mestizos, un 68,3 %.

Con todo esto, el estudio destacó que el ingreso medio mensual habitual de las personas de entre 5 y 17 años que realizaban actividades económicas se estimó en 967 reales (190 dólares).