Bruselas apuesta por tecnología y sector privado en nuevo plan contra la trata de personas

El documento, no vinculante, fija seis prioridades: el uso de la tecnología para prevenir y detectar la trata, la colaboración con las empresas y los inspectores de trabajo, más acción contra el crimen organizado, la prevención de los riesgos vinculados a la migración, la preparación ante crisis y mayor protección de las víctimas.

Entre las novedades, la Comisión anuncia que creará una coalición empresarial europea contra la trata y que elaborará orientaciones operativas para identificar riesgos de trata en situaciones de crisis, a partir de la experiencia de la guerra en Ucrania.

También pide a los Estados miembros que amplíen los equipos conjuntos de investigación con Europol y Eurojust y, en el plano de la explotación laboral, les ofrece apoyo para reforzar la cooperación entre inspectores a través de la Autoridad Laboral Europea.

"Los tratantes están adaptando sus métodos, tanto en internet como a lo largo de las rutas migratorias, y nuestra respuesta debe hacer lo mismo", afirmó el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, en un comunicado.

"Ninguna persona debería estar en venta", reafirmó en sus redes sociales.

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La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, aseguró que los delincuentes "han logrado aprovechar la tecnología y las plataformas en línea para facilitar la explotación" y que el nuevo marco "reducirá los riesgos en el entorno digital".

La estrategia se asienta en la Directiva revisada contra la trata, en vigor desde 2024. En septiembre, Bruselas abrió un procedimiento de infracción contra 20 Estados miembros, entre ellos España, por no transponer la medida a su legislación nacional en el plazo fijado.

Las víctimas registradas en la UE superaron las 20.000 en 2023 y 2024, un 16,1 % más, según los datos del Ejecutivo comunitario, que admite que muchos casos siguen sin detectarse.

Según las cifras de Bruselas, el 63 % de las víctimas registradas son mujeres y niñas, principalmente de explotación sexual, y el 15 %, menores. Los hombres son el 74 % de las víctimas de explotación laboral.

El 36 % de las víctimas en la UE son ciudadanos de algún Estado miembro, y el 64 %, de países extracomunitarios.

La estrategia, que llega dos días antes del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos (18 de octubre), deberá ahora ser debatida por el Parlamento Europeo y el Consejo -los países-.