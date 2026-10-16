Bruselas prepara nuevo instrumento de defensa comercial ante China "más rápido y preciso"

"Trabajaremos en nuevos instrumentos para abordar los desequilibrios estructurales. Es decir, se acabará la dependencia de un único proveedor. Y para ello, en diciembre, presentaremos lo que denominamos 'Diversify EU'", dijo la mandataria europa en una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) celebrada en Bruselas.

Este instrumento, explicó, será "más rápido y preciso" y "no dependerá del país de origen y permitirá a las empresas reducir los riesgos más rápidamente".

"No sabemos qué va a suceder, por lo que debemos ser capaces de actuar y reaccionar con rapidez ante cualquier situación en la que detectemos un desequilibrio crítico en nuestro mercado único", añadió.

Von der Leyen propuso además crear un "mecanismo de solidaridad" en el que "se establecerá qué podemos hacer cuando uno de nosotros sea objeto de coacción o represalias" por parte de un tercer país.

Finalmente, se comprometió a desarrollar otro instrumento "para una acción decisiva que permita limitar el acceso al mercado único, cuando ello redunde en interés de la Unión, de forma rápida e inmediata".

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Este último mecanismo, manifestó, parte del acuerdo alcanzado hoy entre Francia y Alemania para el sector del automóvil, que prevé suavizar los objetivos de reducción de emisiones de los coches de combustión para 2035 e impulsar la "preferencia europea" en el sector.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete urgieron ayer al Ejecutivo europeo durante un debate sobre los desequilibrios macroeconómicos globales a ampliar las herramientas de la UE en materia de defensa y protección comercial, especialmente con China.

Francia y Alemania en particular habían solicitado a la Comisión Europea nuevos instrumentos de protección frente a prácticas comerciales desleales, incluido un mecanismo de diversificación para limitar dependencias de determinados proveedores y un procedimiento de urgencia que permitiría, en casos extremos, excluir a terceros países del mercado único europeo.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo europeo aclaró que "las nuevas herramientas no son una alternativa al pleno uso de los instrumentos existentes" que, añadió, se deben utilizar "al máximo".

Von der Leyen también resaltó el diálogo como primer pilar para hacer frente a los desequilibrios con China, y destacó el acuerdo que cerró la semana pasada en Pekín el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, para reducir los aranceles que el gigante asiático aplica a productos como el aceite de oliva, el calzado o las piezas de coches.