Burnham ofrece al Gobierno escocés cooperar para descentralizar el poder en Escocia

En su primer discurso en la nación histórica desde que llegó a Downing Street el pasado julio, Burnham dijo que Escocia es la región con más autonomía del Reino Unido, pero al mismo tiempo "una de las más centralizadas de Europa" con respecto a su centro (Edimburgo).

El exalcalde de Mánchester afirmó que, cuando el Ejecutivo central devolvió competencias y su legislativo a las naciones del Reino Unido en 1999, la intención "no era que se detuvieran en las puertas del Parlamento escocés".

Por ello, propuso al ministro principal de Escocia, el nacionalista John Swinney, dejar de lado "las cuestiones constitucionales" -en alusión a la reivindicación de independencia- y centrarse en "hacer que las comunidades tengan más voz en su propio futuro".

Swinney, que el sábado interviene ante el congreso anual del Partido Nacional Escocés (SNP), respondió que está "abierto a trabajar de forma constructiva" y subrayó que apoya que Escocia "tenga el mayor número de competencias".

Entre otras cosas, Burnham sugirió que podría haber una transferencia de poderes desde el Ministerio de Trabajo y Pensiones británico, de modo que Edimburgo pudiera a su vez traspasar competencias a provincias y municipios.

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Como parte de su proyecto político, el líder laborista quiere transferir competencias desde el Gobierno central a las autoridades provinciales y municipales de todo el país para gestionar cuestiones como el transporte, la recaudación de algunos impuestos o las estrategias de crecimiento.

Para simbolizar esa descentralización, justo después de asumir el cargo Burnham abrió en Mánchester "el número 10 del Norte", una 'sucursal' del despacho del jefe de Gobierno en el 10 de Downing Street en Londres.

"A través de Nº10 Norte, estamos reconfigurando el funcionamiento del Estado y quiero asegurarme de que las regiones escocesas formen parte de este proceso", declaró hoy.

"Si trabajamos juntos, no hay límites a lo que podemos conseguir para el pueblo escocés", añadió.

Por su parte, Swinney prevé plantear un nuevo plan para la independencia de Escocia al clausurar el sábado el congreso del SNP, que gobierna en la nación histórica ininterrumpidamente desde 2007.