Catar ofrece al Líbano soluciones integrales para impulsar su devastado sector energético

Bin Abdulrahmán, quien se encuentra de viaje oficial en el Líbano, analizó con Aoun las relaciones bilaterales entre ambos países y "las vías para implementar proyectos conjuntos que contribuyan a la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de la región", indicó en un comunicado difundido por la Presidencia libanesa.

"El sector energético constituye un ámbito prioritario para la hermana República Libanesa. El Estado de Catar tiene como objetivo ofrecer soluciones integrales en este campo, y trabajaremos en los próximos encuentros con el primer ministro (Nawaf Salam) para poner en marcha los proyectos acordados", añadió el catarí.

Por otro lado, los responsables también abordaron "la evolución de la situación a nivel regional e internacional, en particular lo que ocurre en el sur del Líbano y las acciones de la ocupación israelí contra el Líbano".

Aseguró que Catar "respalda las medidas adoptadas por el Estado libanés, así como la retirada del Ejército de ocupación israelí de los territorios ocupados y su traspaso a las Fuerzas Armadas Libanesas".

"Catar seguirá siendo un firme aliado del Líbano", zanjó.

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El sector energético del Líbano arrastra una fragilidad crónica desde hace años y su situación se ha agravado con los últimos conflictos armados del país con Israel, que sigue atacando el sur libanés pese al acuerdo marco que alcanzaron en junio para avanzar en el alto el fuego definitivo.

El Líbano cuenta con un sistema eléctrico incapaz de garantizar suministro continuo y una fuerte dependencia de generadores privados y combustibles, que se suma a que los bombardeos israelíes han alcanzado centrales eléctricas, líneas e infraestructuras básicas, dejando a amplias zonas del país a oscuras.

A esa vulnerabilidad se han sumado en los últimos años la crisis económica, la escasez de carburantes y las tensiones regionales, sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que empezó el pasado febrero, en torno al gas y las fronteras marítimas.