Centroamérica ante el reto de ampliar las opciones terapéuticas para afrontar el cáncer

La experta explicó que, según datos de GLOBOCAN 2024, del Observatorio Global del Cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estimaron aproximadamente 73.083 nuevos casos de cáncer en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, una cifra que, a su juicio, refleja un "problema de salud pública".

"En general el cáncer en Centroamérica se diagnostica tarde. Y ese es un reto, porque una cosa es cuántos pacientes con cáncer hay y otra es cuántos pacientes por cáncer mueren (...) hay muchos casos, muy poquitas opciones y muy tarde. Y ese es el reto que afrontamos en todos los países de Centroamérica", señaló Barbieri.

En este contexto, la farmacéutica Adium presentó en Ciudad de Panamá cabozantinib como una opción terapéutica disponible en la región para distintos tipos de tumores.

Según información proporcionada por la compañía, cabozantinib está aprobado en países de Centroamérica para el tratamiento del carcinoma renal avanzado, el carcinoma hepatocelular y el cáncer diferenciado de tiroides refractario al radioyodo. En el caso de los tumores neuroendocrinos, su aprobación está pendiente en El Salvador y Nicaragua, así como en República Dominicana, en el Caribe.

El mecanismo de acción de cabozantinib se basa en bloquear determinadas proteínas relacionadas con el crecimiento del tumor y la formación de nuevos vasos sanguíneos, un proceso conocido como angiogénesis. En el caso del carcinoma renal avanzado, puede administrarse en combinación con nivolumab, un medicamento de inmunoterapia.

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Barbieri destacó que cabozantinib se ha estudiado en distintos tipos de tumores y señaló que cuenta con un "desarrollo clínico muy robusto".

"Cuando hablamos de innovación, hablamos de oportunidades. Tener un medicamento como cabozantinib disponible en Centroamérica trae oportunidades para que más pacientes con diferentes tipos de cáncer en enfermedad metastásica (...) tengan una oportunidad para poder seguir luchando", agregó la gerente de Adium.

La presentación se realizó durante una jornada de actualización científica organizada por Adium, que reunió a oncólogos de distintos países centroamericanos y contó con la participación de especialistas internacionales que compartieron experiencias sobre el tratamiento de estos tumores.

"En el mundo, cabozantinib tiene más de 12 o 13 años disponible. La bonita noticia de hacer este tipo de eventos de educación médica continua es que ahora estamos trayendo un medicamento que es nuevo para la región pero que viene con la 'expertise' de muchos especialistas del mundo que vienen a compartir la experiencia de ellos", destacó Barbieri.

El encuentro estuvo dirigido a profesionales que atienden pacientes con cáncer renal, carcinoma hepatocelular, cáncer diferenciado de tiroides y tumores neuroendocrinos, especialmente en etapas avanzadas de la enfermedad.

Asistieron oncólogos clínicos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, entre otros países de la región.

La idea fue que los especialistas conocieran "la realidad de una región que, desafortunadamente, no tiene opciones. Y para nosotros, poder traer esta nueva opción representa, como lo puede ver en todos lados (donde ya se aplica la terapia) una esperanza para más pacientes", afirmó Barbieri.