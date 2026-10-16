Coalición dice haber derribado varios drones y misiles lanzados contra Arabia Saudí

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, aseguró que interceptaron y destruyeron tres drones en la región sur y en la zona de la provincia de Riad.

Asimismo, indicó que la coalición interceptó y destruyó dos misiles de crucero sobre el mar Rojo, aunque no especificó el lugar exacto del ataque.

La coalición también destruyó un misil balístico lanzado en dirección a Yanbu, ciudad portuaria situada en la costa occidental del reino, a orillas del mar Rojo.

Los ataques de los hutíes contra Arabia Saudí continúan, después de que al menos 19 personas murieran y otras 364 resultaron heridas en las ofensivas lanzadas contra el reino árabe entre el 1 y el 11 de octubre, informó el jueves Al Maliki en una comparecencia en Riad.

La tensión entre Riad y los rebeldes se ha agravado en las últimas semanas, dentro de una escalada que estalló a mediados de julio, cuando la coalición bombardeó el aeropuerto de la capital yemení, Saná, y los rebeldes respondieron con un bloqueo a los buques saudíes, y que se intensificó entre septiembre y octubre.

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Los hutíes han reivindicado diversos ataques con misiles y drones contra Riad, aeropuertos saudíes e instalaciones energéticas de Aramco, mientras Riad asegura haber interceptado parte de esos proyectiles y mantiene apoyo militar al Gobierno yemení en su ofensiva contra los rebeldes para recuperar territorio.