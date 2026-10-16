Comienza el juicio contra cuatro activistas saharauis detenidos tras una protesta en Rabat

Uno de los miembros del equipo de defensa de los cuatro procesados confirmó a EFE el aplazamiento de la vista hasta el próximo 23 de octubre, a petición de los abogados, para que la autoridad judicial facilite la documentación completa de la causa.

Más de cuarenta activistas saharauis participaron el pasado lunes en una concentración frente a la sede de la administración penitenciaria marroquí, en Rabat, en solidaridad con cinco de ellos en huelga de hambre en cárceles marroquíes.

Los participantes, en una concentración de unos quince minutos, exigieron también la liberación de los detenidos del llamado 'grupo Gdaim Izik', al que pertenecen los presos en huelga de hambre, y, mientras tanto, su traslado a prisiones del Sáhara Occidental, donde residen sus familias.

Los detenidos pertenecientes al 'grupo Gdaim Izik' fueron condenados en 2017 a penas de hasta treinta años por la muerte de once agentes marroquíes durante el desmantelamiento, en 2010, de un campamento de protesta saharaui en Gdaim Izik, a las afueras de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental.

Este jueves, la Fiscalía marroquí había anunciado, en un comunicado, la persecución de los cuatro detenidos por "delitos de desobediencia", "concentración no autorizada", "injuria a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones" y "violencia contra ellos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la nota, la concentración "no autorizada" provocó "desórdenes" en la vía pública y "obstaculizó" los servicios a los usuarios, y añadió que los manifestantes habrían herido a tres agentes tras resistirse a las fuerzas antidisturbios durante su intervención para dispersar la protesta.

Por su parte, Aziz el Ouahidi, uno de los participantes en la concentración, afirmó a EFE que la protesta fue anunciada previamente en las redes sociales y que los manifestantes "se situaron en la acera" sin obstaculizar el tráfico ni el acceso de los visitantes a la administración penitenciaria.

Añadió que la intervención de las fuerzas antidisturbios causó heridas a tres manifestantes durante la disolución de la protesta, en la que los participantes portaban pancartas, fotografías de los presos y banderas saharauis, que posteriormente les fueron arrebatadas por las autoridades marroquíes.

Brahim Maussayih, miembro de la asociación Codesa para la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, confirmó a EFE que los cuatro procesados son estudiantes, y precisó que las autoridades marroquíes detuvieron inicialmente a siete manifestantes antes de poner en libertad a tres de ellos.

El pasado 23 de septiembre, nueve presos del grupo independentista 'Gdaim Izik' -19 de cuyos 24 integrantes permanecen encarcelados- iniciaron una huelga de hambre para exigir el "respeto de sus derechos fundamentales", el fin del aislamiento, el acceso a una atención médica adecuada y el cese de la dispersión penitenciaria, que los mantiene alejados del territorio del Sahara.

Cinco continúan en huelga de hambre y su salud se ha deteriorado pese a lo cual, según sus familias, las autoridades marroquíes restringen sus visitas e interrumpen las comunicaciones.

Los detenidos de 'Gdaim Izik' fueron declarados culpables de homicidio y formación de banda armada, entre otros delitos, aunque organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional sostienen que los juicios estuvieron marcados por irregularidades procesales.