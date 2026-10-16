Compromiso de apoyo a Ucrania y controversia migratoria, las claves de la cumbre de la UE

Los líderes de la UE quisieron arropar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien afronta dificultades crecientes en el conflicto ante Rusia debido a la intensificación de las hostilidades, el levantamiento del veto estadounidense a las importaciones de diésel ruso o la incertidumbre sobre la continuidad de la asistencia de Washington en telecomunicaciones y transferencia de inteligencia.

En una concurrida rueda de prensa tras participar en la reunión, Zelenski expresó su confianza en que Starlink, el sistema de satélites del magnate estadounidense Elon Musk, restaure sus servicios a Ucrania relacionados con la defensa militar del país, y no quiso desvelar si Ucrania va a seguir atacando refinerías rusas pese al supuesto alto el fuego energético, que ninguna de las dos partes ha confirmado.

Zelenski, quien aprovechó la ocasión para pedir financiación adicional a la UE, en concreto, 70.000 millones de euros más para 2027 que se sumarían al préstamo que los Veintisiete acordaron conceder a Kiev de 90.000 millones al final del año pasado tras unas largas y complejas negociaciones.

La Comisión preparará ahora una propuesta para cubrir las necesidades de Ucrania estimadas para el próximo año ante la continuidad del conflicto y al no bastar la cantidad antes mencionada para 2026-27.

"Esto nos ayudaría a contener a Rusia y nos permitiría producir dos o tres veces más drones", dijo Zelenski, cuya petición llega en medio de los llamamientos de varios líderes de la ultraderecha europeos, como la francesa Marine Le Pen, o la alemana Alice Weidel, a reducir o incluso retirar el apoyo a Kiev.

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La política migratoria española fue centro de críticas durante la cumbre de Bruselas, donde algunos países señalaron a la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno de España como elemento que a su juicio provoca un efecto llamada a la migración irregular.

Los Veintisiete, que tenían previsto hablar sobre la migración durante su almuerzo, acabaron prolongando hasta bien entrada la tarde este debate, que varias fuentes diplomáticas definieron como "duro" y en el que se puso de manifiesto la fractura entre una mayoría del Consejo Europeo y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con cada vez menos aliados en esta materia.

Las conclusiones finalmente aprobadas en la cumbre apenas subrayan el apoyo de los líderes a los planes de la Comisión Europea (CE) para flexibilizar las normas de asilo ante casos de emergencia en que se instrumentalice a los migrantes, planteados tras la crisis en Ceuta, y dejan fuera menciones a la política europea sobre retornos o la lucha contra la trata de migrantes.

Italia, Dinamarca y Polonia presionaron para que la declaración final de la cumbre pidiera acelerar los trabajos para reducir los factores que contribuyen al "efecto llamada" en inmigración y para que haya cooperación entre países europeos antes de adoptar políticas que pueden afectar al resto, aunque no lograron la unanimidad necesaria.

Tras la petición de los líderes de la víspera, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes que presentará, en diciembre, un nuevo instrumento para reducir los desequilibrios en las relaciones económicas con sus socios comerciales, especialmente con China, así como para defenderse en situaciones de coerción.

"Trabajaremos en nuevos instrumentos para abordar los desequilibrios estructurales. Es decir, se acabará la dependencia de un único proveedor. Y para ello, en diciembre, presentaremos lo que denominamos 'Diversify EU'", dijo la mandataria europa.

Este instrumento, explicó, será "más rápido y preciso" y "no dependerá del país de origen y permitirá a las empresas reducir los riesgos más rápidamente", dijo Von der Leyen, quien propuso además crear un "mecanismo de solidaridad" para actuar cuando un estado miembro sea objeto de coerción comercial por parte de un tercer país.

Bruselas también desarrollará otro instrumento que permita limitar el acceso al mercado único, cuando ello redunde en interés de la Unión, "de forma rápida e inmediata".

En la víspera, los líderes de la UE estuvieron enfrascados durante cuatro horas en un debate sobre el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) del bloque para 2028-2034, en el que quedaron patentes las profundas diferencias entre los socios comunitarios, lo que, según confesaron varios de los líderes a su llegada a la cita, complica que el pacto se pueda cerrar antes de fin de 2026 como se había previsto inicialmente.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este viernes que todavía es "posible" que los Veintisiete logren un acuerdo presupuestario este año, mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que mantiene la esperanza de que esto ocurra, pero mostró sus dudas por las "opiniones divergentes" de los líderes.